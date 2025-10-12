Köy meydanında gerçekleştirilen festivalde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, tarımın bereketini, emeğin değerini ve birlik beraberliğin sıcaklığını bir arada yaşadıklarını ifade etti. Konuşmasında, Kızıldamlar köyünün üretim gücüyle ve çalışkan insanıyla Bilecik’in tarımsal zenginliğine büyük katkı sağlayan köylerden biri olduğunu belirten Vali Sözer, şunları söyledi:

"Kızıldamlar, üretim gücüyle ve çalışkan insanıyla Bilecik’in tarımsal zenginliğine büyük katkı sağlayan köylerimizden biridir. İklim koşulları ve verimli toprak yapısı sayesinde burada tarım adeta bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Bugün 600 dekarlık verimli arazide yılda ortalama bin 300 ton kestane kabağı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yalnızca bir tarımsal veri değil; alın terinin, emeğin ve toprağa duyulan sevginin somut bir göstergesidir. Kestane kabağı, artık Kızıldamlar’ın bir ürünü olmaktan çıkmış; köyümüzün simgesi, Bilecik’in markası haline gelmiştir.Bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz Kestane Kabağı Festivali, hem tarımsal üretimi teşvik eden hem de kültürel birlikteliğimizi güçlendiren anlamlı bir etkinliktir. Festivalimizin, bereketin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olmasını diliyor, tüm üreticilerimize bol kazançlı, bereketli bir yıl temenni ediyorum."

Programda konuşmaların ardından üreticilere hediye takdim edildi, yöresel ürün tanıtımları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Daha sonra En İyi Kestane Kabağı ve Kabak Soyma Yarışmalarının ardından kabak tatlısı ikramı ve dua edilmesiyle sona erdi.