Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) birleşik turist vizesinin uygulamaya alınmasına yaklaşıldığı ve uluslararası ziyaretçilerin tek bir izinle altı Körfez ülkesinde seyahat edebilmesinin beklendiği kaydedildi.

CNBC-e’nin Aviation Business ME’den aktardığı habere göre, KİK Genel Sekreteri Casem Muhammed el-Budeyvi, uzun süredir gündemde olan ortak vize sisteminin kısa süre içinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. El-Budeyvi, 6 Eylül’de Riyad’da düzenlenen Security and History Dialogue 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni vize uygulamasının yabancı turistlerin KİK üyesi 6 ülke arasında daha kolay seyahat etmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

6 ÜLKE TEK VİZEDE BİRLEŞİYOR

Uygulamanın başlangıcına dair kesin bir tarih açıklanmadı. Vizenin ücreti, geçerlilik süresi ve başvuru süreci gibi detayların da henüz duyurulmadığı kaydedildi."KİK Büyük Turist Vizesi" olarak adlandırılan uygulamanın, Avrupa'daki Schengen sistemine benzer bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i tek bir vize düzenlemesi kapsamında kapsaması beklentiler arasında. Projenin altı üye ülke arasında seyahat eden uluslararası ziyaretçileri hedeflediği belirtildi.