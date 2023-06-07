Bursa’da 2017 yılında kentsel dönüşüm çerçevesinde 4 blok 107 daireden siteleri yıkılan vatandaşlar, 6 yıldır boş araziye bakıyor. 4 yıl anlaştıkları firma tarafından bir çivi bile çakılmadığı için başka firma ile anlaşan site sakinleri, şimdi ise komşularının engeline takıldı. 4 kişi şerh koyduğu için beklenen dönüşüm bir türlü başlayamazken, site sakinleri yetkililerden destek istedi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinin Eğitim Mahallesinde bulunan 9 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Yenikent sitesi mağdurları isyan etti. 107 daire 4 bloktan oluşan site, 2017 yılında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi yasası çerçevesinde 2 firma ile dönüşüme girdi. Daire sakinleri kısa sürede evlerini boşaltıp 18 ay devlet destekli kira yardımı aldıktan sonra hayalini kurdukları evlere kavuşamadı.

Mağdur edilen kat malikleri, yasa gereği fesih işlemi başlatarak yeni yol haritasını belirledi. 2021 yılında 20’ye yakın müteahhitle görüşen vatandaşlar, bir inşaat firmasıyla ön protokol yaptı. Ancak bu sefer de karşılarına komşuları çıktı.

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen 2 firma ile sözleşmeyi fesih ettiklerini belirten Site Sakinlerinden Zeki Ölçer, "Barış Manço Kültür Merkezi’nde fesih işlemleri yaptık. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yeni bir süreç başladı. Ancak, sözleşmeye gelmeyen 4 kişi genel kurul iptali için dava açtı. Bizleri daha da mağdur etmenin yolunu seçti. Gerekçeleri ise, önceki firmalarla alacak verecek hesaplarıymış. Şehircilik Bölge Müdürlüğü de, bu 4 kişinin imzaya gelmedikleri için yeni anlaşmaya şerh koydurarak yeni bir hukuki süreç başlattı. 1,5 yıl süren mahkeme, mağdurlar lehine karar verse de, tebliği kaldırmayarak dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi. Toplam 104 dairede 500 kişinin mağduriyeti gözlerden kaçmış oldu" diye konuştu.

Zeki Ölçer, "İstinaf mahkemesinden talebimiz, 4 kişinin ’haksız’ yere sürecin uzaması, şimdi de davanın esasına itiraz ederek istinafa göndermesi. Hem yargıyı, hem mağdur tarafları uğraştırmak için bir adım atılmış oldu. İstinaf Mahkemesi’nin bu haksızlığı görüp ve hakkımızı teslim edeceğinden şüphemiz yok. Sürecin uzaması bizlerde maddi, manevi sıkıntılar oluştursa da bizler adalete güveniyoruz. Hepimiz 40 yıllık komşularız, içimizde yaşlı, engelli, sağlık problemi olan insanlar olarak 6 yıldır kiralarda, 3 yıl yapım sürecini ilave edersek 9-10 yıl daha kiralarda sürüneceğiz" dedi.

Aydın Özdemir ise, "Bizim mağdurlarımız sadece kat malikleri değil, hane sayısı olarak sayarsak yaklaşık bin kişiyi bulmaktadır. Sadece bizi de etkilemedi. Çünkü anlaştığımız 2 firma topraktan satarak 50-60 hane ilave satış yapmış. Onların da ayrı bir mağduriyeti var. Bizler mağduruz ancak onlar da mağdur. Bizler kendi malımızla rezil olmaktayız. Bu işe başladığımızda değeri 100 bin lirayken şu anda 4 milyon lira oldu. Bizler daha fazla kirada yaşamak istemiyoruz" dedi.