Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişi hayatını kaybederken 220 kişi de yaralandı. Depremin merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi yakınlarında dün gece yarısından bir dakika önce gerçekleştiği bildirildi.

Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem! 118 Ölü, 220 Yaralı

İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede yaşanan depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca, çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağlarında zararlar oluştu. Kurtarma çalışmaları için bölgeye 580 kişilik ekip sevk edildi.

Devlet Yetkililerinin Tepkisi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama-kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi çağrısında bulundu. Depremzedelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yerel görgü tanıkları, depremin ardından bölgede birçok evin, yolun ve altyapının zarar gördüğünü, elektrik ve su kesintilerinin olduğunu aktardı.

Meteorolojik Durum ve Bölgenin Özellikleri

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede hava sıcaklığının bugün eksi 10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyor. Deprem, Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu bölge, Çin'de sık sık büyük depremlerin yaşandığı alanlardan biri olarak biliniyor.

Önceki Depremler ve Etkileri

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma neden olmuş ve yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Sıçuan'da 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişi yaşamını yitirmişti.