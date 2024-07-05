Edirne’de bu yıl 663.’sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gün müsabakaları alt boyların güreşleriyle başladı.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecan minik 1 boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Cuma namazının ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı’na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ikinci gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Adını üst tura yazdıran ve 40 başpehlivanın güreşleriyle yarın devam edecek olan müsabakalar, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Pazar günü sona erecek güreşlerde toplam 40 başpehlivan ve diğer 13 boyda 777 pehlivan rakipleriyle kol bağlayacak.