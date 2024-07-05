Balıkesir’in Edremit ilçesinde kanadından yaralanarak, yere düşen ve uçamayan kırlangıca Edremit Belediyesi zabıta ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altınoluk’ta Büyükşehir BASKİ bürosunun önüne düşen ve yaralı olduğu için uçamayan kırlangıç için zabıta ve vatandaşlar seferber oldu. Zabıta memuru kuşu, tedavisinin yapılması için Büyükşehir Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götüreceklerini söyledi. Zabıta tarafından koruma altına alınan kırlangıç, sevimliliğiyle de herkesin ilgi odağı oldu.