Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Çalı Köy Filmleri Festivali, başladı. Doğa içinde 3 gün sürecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik yapılacak.

Türkiye’nin ilk kamplı film festivali olan Çalı Köy Filmleri Festivali, büyük heyecan ile başladı. Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliği ile Çalı Futbol Sahası’nda organize edilen program, sinemaseverleri buluşturdu.

Nilüfer Oda Orkestrası’nın ‘Film Müzikleri’ konseri ile başlayan festivalde, unutulmaz film müzikleri sunuldu. Yıldızların altında tınıların büyüsüne kapılan izleyenler, konseri ilgiyle takip etti.

Konserin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekonomik krizin ve aşırı sıcakların bunalttığı bu günlerde doğanın içinde sanatla buluşturan bu etkinliğin herkese iyi geleceğini söyledi. Türkiye’nin ilk köy filminin Muhsin Ertuğrul’un, ‘Aysel; Bataklı Damın Kızı’ isimli eseri olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, filmin 89 yıl önce Çalı Mahallesi’nde çekildiğini kaydetti.

Burada çekilen ilk köy filminden sonra, günümüze kadar çok güzel ve nitelikli köy filmlerinin sinemaya kazandırıldığını ifade eden Başkan Erdem, “Her köşesini sanatla buluşturmaya çalıştığımız Nilüfer’de, Çalı Mahallesi’nin bu özelliğine vurgu yaparak, 7’nci sanatın en güzel köy filmlerini seyircisiyle buluşturmak adına bu güzel festivali başlattık. Çalı Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 7’ncisini organize ettiğimiz 3 günlük festival süresince; 6 köy filmi gösterime sunulacak. Çeşitli konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca kısa film yarışması seçkisi de gösterime sunulacak. Bununla bitmiyor. Türkiye’nin ilk kamplı film festivalinde, yoga ve doğa yürüyüşü gibi organizasyonlar da var” dedi.

Açılışta konuşan ÇEKÜDER Başkanı Kadir Can Kiraz ve Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan etkinliklerin düzenlemesinde katkı sunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmaların ardından Yönetmenliğini Erden Kıral’ın yaptığı ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ isimli film seyre sunuldu. İlgiyle takip edilen filmin ardından İrem Afşin’in moderatörlüğünde sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı Nur Sürer; ‘Yarım Yüzyıla Yaklaşan Sinema Tanıklığı’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Kendisinin Bursalı olduğunu hatırlatan Sürer, Çalı’yı bilmediğini ancak çok beğendiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Sürer, “İlk söyleşiye geldiğimden bu yana sanırım 7 yıl geçti. Türkiye’de bir yığın büyükşehrin yapamadığını Nilüfer Belediyesi inanılmaz güzel şekilde yapıyor. Sanatçıya saygı duyuyor. Yazarlarımızı anıyor. Bu kadar güzel bir etkinlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı Dr. Sibel Özer, Sürer ve Afşin’e günün anısına hediye verdi. Daha sonra gecenin ikinci filmi ‘The Banshees of Inisherin’ seyre sunuldu. Yönetmenliğini Martin McDonagh’un yaptığı film, serin havaya rağmen sinema tutkunları tarafından keyifle izlendi.