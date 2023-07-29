Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosikletlerle ilgili oluşabilecek kazalar ve olumsuzlukların önüne geçilebilmek amacıyla denetimler hız kazandı. Yapılan denetimlerde motosikletlerin sigortası, sürücülerin kask takıp takmadığı, trafik güvenliği, yeterlilik belgeleri, trafik ihlalleri, abartı egzoz ve hız konuları ele alındı. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, motosiklet sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Denetimlerde 40 motosiklet ve sürücüsü trafik kurallarına uygunluğuyla ilgili kontrolden geçti. Denetimler sonrasında kurallara uymayan ve eksik belge bulunduran motosiklet sürücülerine 79.646 TL idari para cezası uygulandı. 5 motosiklet trafikten men edilirken 2 motosiklet sürücüsünün belgeleri yaptıkları trafik ihlalleri gerekçesiyle daimi olarak iptal edildi.

Meydana gelen kaza ve olumsuzlukların en aza indirilmesi, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi aracıyla kontrollerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği kaydedildi.