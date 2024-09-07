Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları düşüş gösteriyor. Gram altın, 2763.74 TL’den alınırken, 2811.07 TL’den satılıyor. Ons altın ise 2497.30 dolar alış, 2497.70 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons fiyatında %-0.02 oranında bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.
22 ayar altın, Kapalı Çarşı’da 2525.64 TL’den satılırken, 14 ayar altının gramı 1495.47 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın, 4500 TL’den satışa sunulurken, eski çeyrek altın 4444 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın 9027 TL, tam altın ise 18027 TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT