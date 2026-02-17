UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray bugün saat 20.45’te RAMS Park’ta İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin rövanşı ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ilk müsabakada avantajlı bir skorla alıp, İtalya’ya gitmek istiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0, Monaco’ya 1-0 ve Manchester City’ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızlılar, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı. Cimbom, bu sonuçların ardından lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

7. randevu

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 9 atarken, kalesinde 7 gol gördü.

2013’teki son maç iki gün sürdü

İki takım son olarak 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında mücadele etti. Kar yağışından dolayı karşılaşma 11 Aralık’a ertelendi. Sarı-kırmızılılar, 85. dakikada Wesley Sneijder’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve gruptan çıktı.

İtalyanlarla 26 maça çıktı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 26 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 8 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 32 gol kaydederken, 38 gol yedi.

Avrupa kupalarında 337. karşılaşma

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 336 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 127 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 509 gol gördü.

Devler Ligi’nde 131. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 130 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 32’sini kazanırken, 66’sını ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 131 gole karşı, kalesinde 221 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün İtalyan ekibi Juventus’u konuk edecek. Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 34 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 22, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13’ünden galip ayrılırken, 12’sinde ise yenildi. 9 müsabakada da berabere kaldı.

Osimhen 6, Yunus 2 gol attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 6’sını ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid müsabakasında ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Boey, Lang ve Asprilla, listeye eklendi

Galatasaray, UEFA’ya verdiği listede yeni transferlerinden Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı dahil etti. Diğer yeni transferler Renato Nhaga ile Can Armando Güner ise listede yer almadı.

Lemina cezalı, Jakobs, Sanchez ve Lang sınırda

Galatasaray’da, Juventus maçında Gabonlu futbolcu Mario Lemina sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde 13. oldu

Juventus, Şampiyonlar Ligi’ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 13. sırada tamamladı. İtalyan ekibi; Devler Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-2, Pafos’u 2-0 ve Benfica’yı da 2-0 mağlup ederken, Real Madrid’e ise 1-0 kaybetti. Torino temsilcisi; Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile de 0-0 berabere kaldı.

Serie A’da 5. sırada

Juventus, Serie A’da bu sezon oynadığı 25 müsabakada 17 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçında 2 kez kazanan Torino takımı, bu hafta ise deplasmanda Inter’e 3-2 mağlup oldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız forma giyiyor

Juventus’un kadrosunda iki tanıdık futbolcu yer alıyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de oynayan Filip Kostic forma giyiyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 33 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi’nde ise 1 gol, 3 asistle oynadı.

Igor Tudor’dan sonra Luciano Spalletti geldi

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, istediği sonuçları alamayınca 27 Ekim’de Hırvat çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar daha sonra takımı, Luciano Spalletti’ye emanet etti. Spalletti yönetimindeki Torino ekibi, 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

McKennie ve Vlahovic’ten 3’er gol

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 8 maçta 14 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. İtalyan ekibinde Dusan Vlahovic ve Weston McKennie 3’er golle bu kulvarda ön plana çıkan isimler oldu. Siyah-beyazlılarda ayrıca Jonathan David 2 ve Kenan Yıldız da 1 gol attı.

Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Allard Lindhout olacak. Müsabakada VAR’da Bastian Dankert, AVAR’da da Benjamin Brand görev yapacak. Danny Makkelie, daha önce bu sezon Galatasaray’ın lig aşamasında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda oynadığı müsabakada düdük çalışmıştı.