Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen operasyonda 2’si kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazılarının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, haziran ayında Kartepe’deki bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ile Z.K.’nın hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheliler, Eskişehir ve İstanbul’da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.I.’nın 60, S.I.’nın 14, S.Ö.’nün 22, E.K.’nın 6, A.Ç.’nin 60, Z.K.’nın ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.