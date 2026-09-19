Günlük hava tahmin raporuna göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

4 kente sarı kodlu uyarı: Sel ve heyelan riski

Yağışların özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetini daha da artırarak metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında "kuvvetli ve çok kuvvetli" düşeceği tahmin ediliyor. Bu 4 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olası risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Pus, sis ve fırtına uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri bandında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.