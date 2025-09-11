İnegöl Belediyesi, Kent Müzesi organizasyonuyla şehrin geçmişine ışık tutmaya ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılıyla beraber İnegöl Kent Müzesinde özel bir serginin açılışı yapıldı. Aynı zamanda İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu olan 6 Eylül tarihinin adını taşıyan Altıeylül Okulu’nun 70 yıllık hatıraları İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergiyle canlandı. 1955-56 eğitim öğretim yılıyla eğitimin başladığı okulda 70 yıllık maziyi günümüze taşıyan fotoğraflar, karne ve diplomalar ile çeşitli materyaller Kent Müzesinde düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

SERGİ KATILANLARI 70 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Sergi açılışı Çarşamba günü ilçe protokolü ve Altıeylül Okulunun eski idareci, öğretmen ve öğrencilerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 70 yıllık dostları bir araya getiren sergide, mazi yeniden canlandı ve hatıralar paylaşıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı sergi açılışında eski günleri yad etmek adına oluşturulan siyah önlük ile fotoğraf çekinme alanı büyük ilgi gördü. Bugün 60’lı 70’li yaşlarda olan Altıeylül Okulunun eski öğrenciler, önlükleri giyip arkadaşlarıyla yeniden okul sırasında oturup eski günleri yad etti.

HATIRALAR YENİDEN CANLANDI

Sergi açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bugün Altıeylül okulumuzun açılışının 70’inci yıl dönümü. Burada yıllar sonra birbirlerini gören dostlar, arkadaşlar hep birlikte bugünün heyecanını yaşıyorlar. Pazartesi günü itibariyle de 2025-26 eğitim öğretim yılını açtık. Bugün de yeni eğitim öğretim yılımızın ilk haftasını Altıeylül Okulu sergisiyle taçlandırmış oluyoruz. Belki bugüne kadar hatıralar dimağlardaydı, bugün karşılıklı birbirinizi görerek canlanmış oldu. Bu hatıraları tekrar canlandıran Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Kent Müzesi çalışanlarına, Altıeylül Okulumuzun Müdürü Mehmet Akif Bey’e ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasına İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu ve Pazartesi günü İzmir’de yaşanan saldırıyı hatırlatarak başladı. Başkan Taban, “İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını kutladığımız günlerdeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla başlayıp 6 Eylül’e kadar devam eden Zaferden Kurtuluşa etkinliklerimizle zaferi ve kurtuluşu coşkuyla kutladık. Ben bu vesileyle bu toprakların vatan kılınması uğruna mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Zaferin coşkusunu yaşarken, Pazartesi günü de İzmir’de yapılan saldırıda 2 polisimiz şehit oldu. Her iki şehidimizin de İnegöl ile bağı var. Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir İnegöllü hemşerimiz. Diğer şehidimiz Hasan Akın ise kayınpederi şehrimizde yaşıyor. 2 şehidimizin ateşi de İnegöl’ümüze düşmüş oldu. İkisine de rahmet diliyorum” dedi.

ALTIEYLÜL OKULU BİR İNSAN ÖMRÜ KADAR ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ

Altıeylül Okulunun şehrimizde geçmişi ve derinliği olan bir okul olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bugün de buna şahitlik ediyoruz. Buradaki pek çok kişi Altıeylül mezunu. 70 yıllık bir mazisi var okulumuzun. Neredeyse bir insan ömrü… Açılışını yaptığımız sergide de yer alan fotoğraf ve materyallerle pek çok anılar yeniden canlanmış olacak. Aramızda Altıeylül ailesinin çok değerli mensupları var. Okulda idarecilik yapmış isimler, aileleri, öğrenciler, öğretmenler… Mezunlar listesine baktığımızda, İnegöl’ümüz için çok önemli değerlerin de bu okuldan yetiştiğini görüyoruz. Rahmetli Belediye Başkanımız Hikmet Şahin, Fikri Bayraktar ve Sabri Yalın ağabeylerimiz, çok değerli hocaların hocası Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu hocamız, yine değerli sanatçılarımız Ahmet Münir Ayva ve Hasan Kale ile daha binlerce mezun…” diye konuştu.

SERGİDE NELER YER ALIYOR?

Sergiye ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “Açılışı yapılan sergimizde Altıeylül Okulunu bizlere en iyi şekilde tanıtacak bilgi, belge ve fotoğraflar mevcut. Altıeylül Okulu Arşivinden fotoğraflarla beraber; okulda görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler ile mezun olanların müzemize ulaştırdıkları 480 fotoğraf yer alıyor. Karneler ve diploma suretleri yine ergide bulunuyor” şeklinde konuştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Konuşmasının sonunda İnegöl Belediyesi’nin geçmiş ile geleceği buluşturan çalışmalarına değinen Taban, “Altıeylül sergisi, müzemizde yaptığımız ilk okul sergimiz değil. İnegöl’ün köklü okullarının geçmişine ışık tutarak, çok kıymetli arşivlerini geleceğe taşımak adına bugüne kadar 5 okulumuzun sergisini yaptık. 2010 yılında İnegöl Ortaokulu Sergisi, 2015 yılında Sinanbey İlkokulu Sergisi, 2018 yılında Gazipaşa Okulu Sergisi, 2019 yılında Cumhuriyet İlkokulu (Dündar Mektebi) Sergisi ve 2023 yılında Şükrünailipaşa İlkokulu Sergisini yaptık. Müzemizde bugüne kadar 179 sergimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Altıeylül Okulu sergisi de 180’inci sergimiz. Tarihe ışık tutacak yeni adımları da atmaya devam ediyoruz. Bir yandan burada tarih yaşatılmaya devam ederken, İnegöl Belediyesi olarak bir yandan yeni adımlarla bu süreci destekliyoruz. 2025 yılı başında şehrin geçmişi ile geleceği arasında köprü vazifesi görecek İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kurduk. Akabinde ilk faaliyet olarak Halk Bilimi Çalıştayı gerçekleştirdik. Açılışı yapılan sergimiz de 26 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak. Vatandaşlarımızı, özellikle Altıeylül okulu mezunu ve öğrencilerini bekliyoruz. Aynı zamanda sergimiz belediyemiz web sayfası üzerinden dijital olarak da yayınlanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirirken, ardından konuklar sergiyi gezip ilgiyle incelediler. Fotoğraflar önünde hatıraları daha ileri günlere taşıyacak yeni fotoğraflar çekinen Altıeylül mezunları, sergilenen her materyali tek tek incelemekten geri durmadı.