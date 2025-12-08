Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda toplam 970 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile il emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 1.487 ekip, 3.712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonlar; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas ve Yalova’da gerçekleştirildi.