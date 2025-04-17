Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak ve herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmaksızın, yalnızca 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Açıklanan kadrolar arasında 24 Büro Personeli, 98 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (kadın ve erkek) ve 8 Temizlik Personeli yer aldı. Adayların yalnızca bir pozisyon için başvurabileceği ilanda, başvurular 3-18 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla online olarak yapılabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevine engel sağlık sorunu bulunmamak gibi genel şartlar aranıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları ve başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı da Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 sözleşmeli mühendis alımı yapacağını belirtti. Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında yapılacak. Yapılan duyuruda adayların başvurularını 17 Nisan–2 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacağı belirtilirken yapılan başvuruların sadece online sistem üzerinden kabul edileceği de aktarıldı. Mühendis kadrolarında Java geliştirici, SEGBİS yazılım uzmanı, önyüz geliştirici, DevOps mühendisi, veri tabanı mühendisi, ağ ve sistem mühendisi, disk ve yedekleme mühendisi, bilgi güvenliği mühendisi, enerji uzmanı ve büyük veri mühendisi gibi teknik pozisyonlar bulunuyor. Adayların yalnızca bir pozisyona başvurabileceği ve birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, görevlerini sürekli yapmalarına engel sağlık problemleri bulunmaması, askerlik hizmeti ile ilişiklerinin olmaması ve adli sicil yönünden temiz olmaları gerekiyor. Ayrıca, 2024 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular sonrasında, her pozisyon için KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekiyor. Değerlendirme; mesleki bilgi düzeyi, Atatürk ilke ve inkılaplarına dair bilgi, genel kültür düzeyi ve ifade-anlama yeteneği gibi alanlardan yapılacak. Sınav sonuçları Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak ve atama hakkı kazanan adayların güvenlik soruşturması da yapılacak. Adaylardan başvuru sırasında fotoğraflı özgeçmiş, mezuniyet belgesi, gerekli sertifikalar, iş deneyim belgeleri ve yurtdışı mezunları için denklik belgesi istenecek.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ise taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 583 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılacak ve başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İlgili ilan 21 Nisan 2025 tarihinde İŞKUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Başvuruların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren beş gün içinde tamamlanması gerekiyor. Şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak. Alım yapılacak kadrolar arasında makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, kimya teknisyeni ve iş makinaları operatörü bulunuyor. Bu personeller Türkiye genelindeki farklı santral ve işletme müdürlüklerinde görev alacak. En fazla alımın İstanbul, 18 Mart Çan ve Bursa Doğalgaz Santralları’na yapılacağı belirtildi. Pozisyonlara göre belirlenen mezuniyet şartları bulunuyor; örneğin makine teknisyeni pozisyonu için Makine, CNC, Torna-Tesviye, Motorlu Araç Teknolojisi gibi bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşında ve 36 yaşından gün almamış olması, sağlık durumlarının tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olması ve ilan edilen bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca öncelik hakkına sahip adayların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekiyor. Başvuru süreci sonrası açık iş sayısının dört katı kadar aday noter huzurunda kura ile belirlenecek. Öncelikli adaylar için ayrıca kura yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile sözlü sınav bilgileri EÜAŞ’ın internet sitesinden ilan edilecek ve bu duyurular tebligat yerine geçecek.