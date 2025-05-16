Nilüfer Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 770 parçalık seramik duvar panosu, Engelliler Haftası kapsamında Palmiye Park’ın duvarını süsledi.

Projeye Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin yanı sıra Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi bünyesindeki 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları öğrencileri katkı sundu. Bir yılı aşkın süredir adım adım örülen seramik pano, Bursa'nın silüetini yansıtan renkli ve duygu yüklü bir tabloya dönüştü.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Şirin Arıbaş ve Bukle Erman katıldı. Okan Şahin, son seramik parçasını da yerine yerleştirerek eseri tamamladı. Şahin, yaptığı konuşmada Engelliler Haftası’nı yalnızca bir kutlama haftası olarak değil, toplumsal farkındalığın derinleştiği bir süreç olarak gördüklerini vurguladı.

Projeye ilham olan isim ise, atipik otizm tanısı konan 18 yaşındaki Tuna’nın annesi Elif Kumaru oldu. Onun hayaliyle şekillenen seramik pano, birçok kurumun, öğretmenin ve gönüllünün iş birliğiyle hayata geçirildi. Bizim Ev’in seramik atölyesi haftalık olarak bu projeye tahsis edildi, mezun özel gereksinimli gençler üretime aktif şekilde katıldı.

Bursa Seramik Sanat Kolektifi’nden Figden Özden, RUMELİSİAD ve Bonlife Art’ın da destek verdiği projede, emek veren herkesin ortak hedefi aynıydı: Engelleri değil, birlikte üretmenin gücünü göstermek.

Bu eser sadece 770 parça seramikten ibaret değil; aynı zamanda sabrın, umudun, birlikte başarmanın ve görünür olmanın sembolü.