Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), metrobüs projesiyle eş zamanlı yürüttüğü altyapı çalışmalarında güzergah boyunca hizmet verecek uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir altyapı inşa ediyor.

19,5 kilometrelik metrobüs güzergahında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını kapsayan altyapı inşasında sona gelindi. 10 gün içinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, 79 kişilik ekip 11 farklı noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devam eden imalatlar neticesinde toplam 13 kilometrelik yağmur suyu, 5 kilometrelik kanalizasyon ve 4 bin metrelik içme suyu hattı inşa ediliyor.