Ekonomik krizin derinleşmesi, yüksek faiz politikası ve reel gelirlerdeki düşüş, bireysel kredi sorunlarını önemli ölçüde artırdı.

2025 Ocak–Ekim döneminde bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediği için yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bine çıktı. Bu yükseliş, hanehalkı borçluluğundaki riskin hızla büyüdüğünü gösterdi.

Yasal takibe düşen kişi sayısında tarihi artış

Nefes gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri, aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısının yüzde 17,2 artışla 1 milyon 96 bine ulaştığını ortaya koydu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 24,4 artarak 1 milyon 381 bine yükseldi.

Takipteki alacaklar 261 milyar tl’ye çıktı

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı, 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.