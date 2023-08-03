Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83, aylık bazda yüzde 9,49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon aylık bazda yüzde 9,49 oldu. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 47,83 oldu.

Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8,23 arttı, yıllık bazda yüzde 44,50 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17,75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2,67 ile eğitimde görüldü.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19,31 ile konut grubunda meydana geldi.