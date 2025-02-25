Operasyonlar, İstanbul’da Ş.K., Balıkesir’de F.Ö., Antalya’da Y.K. (cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y., Kırklareli’de N.G. ve E.K. (iki ayrı örgüt), Bursa’da ise F.Y.K. ve A.A. (iki ayrı örgüt) tarafından yönetilen 8 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerden 43’ü tutuklanırken, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Şüpheliler, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Silahlı Tehdit”, “Mala Zarar Verme”, “Çek-Senet Tahsilatı”, “Tefecilik”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Uyuşturucu Madde Ticareti”, “İnsan Kaçakçılığı”, “Silah Ticareti” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi suçlardan soruşturuluyor.

Operasyonlarda 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ve çek ile senet ele geçirildi.