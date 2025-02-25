Darphane, 2025 yılı itibarıyla 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimini sonlandırdı. Bu karar, düşük değerli paraların kullanımının azalması ve üretim maliyetlerinin paraların değerini aşması sebebiyle alındı. Bundan sonra yalnızca 50 kuruş, 1 TL ve 5 TL'lik madeni paralar basılacak.

2025 yılı itibarıyla Darphane’nin açıkladığı üretim rakamları şu şekilde:

50 kuruş: 84 bin adet

1 TL: 45 milyon 492 bin adet

5 TL: 16 milyon 853 bin adet

Ekonomistler, düşük değerli madeni paraların aktif olarak kullanılmadığını ve bunun üretim ile dolaşımda ek maliyet oluşturduğunu ifade ediyor. Marketlerde ve toplu taşıma sistemlerinde bu paraların geçerliliğini yitirmesi, küçük madeni paraların üretiminin durdurulmasını zorunlu hale getirdi. Gelecekte ise, daha yüksek değerli madeni paraların üretiminin artması ve 5 TL'lik madeni paraların daha yaygın bir şekilde kullanılacağı öngörülüyor.