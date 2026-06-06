3 Haziran’da JTI grubu, 5 Haziran’da ise British American Tobacco (BAT) grubu sigaralarına zam yapılmasının ardından bugün de Philip Morris (PM) grubundaki sigaraların fiyatları yükseldi.

PM grubunda paket başına 5 TL zam uygulandı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 110 TL’ye, en pahalı sigarası ise 130 TL’ye çıktı.

Daha önce zamlanan BAT grubunda da paket başına 5 TL’lik artış yapılmıştı. Bu zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu.

JTI grubunda da aynı şekilde 5 TL’lik fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 105 TL’ye, en pahalı sigara ise 120 TL’ye yükseldi.