Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6 bin 840 lira 51 kuruştan alınırken, 6 bin 934 lira 55 kuruştan satılıyor.

22 ayar altın alışta 6 bin 255 lira 40 kuruş, satışta ise 6 bin 549 lira 43 kuruş seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 760 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 994 lira 87 kuruş olarak listeleniyor.

Çeyrek altın 11 bin 215 liradan alınırken, 11 bin 346 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 181 lira, satış fiyatı ise 11 bin 277 lira olarak belirlendi.

Yarım altın alışta 22 bin 430 lira, satışta 22 bin 657 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 44 bin 730 liradan alınırken, 45 bin 142 liradan satılıyor.