Hurda Teşviki Yasası’nın Meclis’te görüşülmesi sürerken, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, özellikle yerli üretim araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanabilecek.

HURDA TEŞVİK YASASI NEDİR?

Hurda teşvik yasası, trafikteki eski araçları ekonomiye kazandırmayı ve çevresel ile güvenlik risklerini azaltmayı hedefleyen bir uygulamadır. 2026 itibarıyla güncellenen yasayla birlikte, belirli yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrıldığında vatandaşlar vergi avantajı ve finansal destekle sıfır kilometre araç alabilecek. Söz konusu uygulama, hem bireysel kullanıcıları hem de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor.

YASANIN ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Hurda teşviki 25 yaş ve üzeri araçları kapsıyor.

Araçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı lisanslı geri dönüşüm merkezlerine veya noter onaylı teslim noktalarına götürülmeli.

Motor ve şasi numaralarının okunur olması ve plaka bilgilerinin sisteme uyumlu olması zorunlu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekiyor.

Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kendilerine verilen hurda taşıt teslim belgesiyle ÖTV muafiyetli yeni araç alabilecek.

HURDA TEŞVİKİNDEN ALINABİLECEK ARAÇLAR

Yasa kapsamında yerli üretim veya ithal araç fark etmeksizin birçok model desteklenecek. Başlıca araçlar şunlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon, i20, i10

Ford Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Fiat Fiorino, Egea Cross, Egea Transporter

VERGİ VE TEŞVİK DETAYLARI

Binek otomobillerde 70.000 TL'ye kadar ÖTV indirimi uygulanabilir.

Hafif ticari araçlarda bu destek 80.000 TL'ye kadar çıkabilir.

Elektrikli ve hibrit araçlar, çevreci ulaşım hedefleri doğrultusunda ek teşviklerle destekleniyor.

SİGORTA VE GÜVENLİK AVANTAJLARI

Hurda teşvikiyle alınan yeni araçlar için kasko zorunlu olmasa da, yüksek değerli araçların risklere karşı korunması açısından sigorta firmaları özel araç sigortası teklifleri sunuyor. Eski araçların trafikten çıkması, kasko ve trafik sigortası primlerini de olumlu etkiliyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK KATKI

Hurda teşvik modeli sayesinde, eski araçlar trafikten çekilerek hem karbon salımı azaltılıyor hem de enerji verimliliği yüksek, güvenli araçların yollara çıkması sağlanıyor. Bu uygulama, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikalarının desteklenmesinde kritik bir rol oynuyor. Vatandaşların süreci yakından takip etmesi, hurda araçlarını belirtilen noktalara teslim etmesi ve başvuru belgelerini eksiksiz tamamlaması önem arz ediyor.