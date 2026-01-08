

Ayhan yaptığı açıklamada; “11 Ocak Pazar günü 11.00-17.00 arasında De Lux Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek olağan genel kurulumuz şehrimize, sektörümüze hayırlı olsun. Bu seçimlerde temennimiz İnegöl’e yakışır, odamıza yakışır kalitede bir seçim olması. Üyelerimizin katılması bizi onore edecektir. 3 adaylı bir seçim olacaktır. Son dönemlerin en hareketli seçim sürecini yaşadık. Ben, 3 listede de olan esnaf ve sanatkarlarımıza, aday listelere hayırlı olsun diyorum. Hepsi birbirinden değerli sanayimizin esnafları, bizim arkadaşlarımız. Oy verecek olanlar da bizim üyelerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz... Gönlü nereye sıcaksa, kime inanıyorsa, hür iradeleri ile oylarını kullansınlar. Bizim için asıl olan katılımın fazla olması” ifadelerini kullandı.

KAZANAN ODAMIZ OLSUN

Seçim sürecinin Pazar günü oy verme işlemi ile tamamlanacağını aktaran Ayhan; “Biz kendimizi anlattık, yaptığımız işleri anlattık, diğer aday listeler de kendilerini anlatıyor. Bu kadar emeğe karşılık katılımın güzel olmasını temenni ediyoruz. Hem İnegöl’e, hem Bursa’mıza, hem ülkemize örnek bir seçim olması tek arzumuz. Dileğim temennim huzurlu şekilde, hepimizin mutlu şekilde ayrılacağı bir seçim olmasını diliyorum Kazanan ekibi kutlayacağız. Bu yarışın kaybedeni olmayacak. Kazanan odamız olsun. Bugüne kadar odamıza emek verdik, sorumluluk aldık ve üyelerimizin vereceği güçlü destekle bu sorumluluğu daha ileri taşımaya hazırız.” diye konuştu.

SALONA SADECE ÜYELER ALINACAK VE KİMLİK HATIRLATMASI

Ayhan, programın yemekli olacağını, yoğun bir katılımın olması nedeniyle salona sadece üyelerin alınacağını, bayan üyelerin iki kişi ile gelebileceklerini de sözlerine ekledi. Üyelerin oy kullanabilmeleri için kimliklerinin yanlarında olması gerektiğini hatırlattı.