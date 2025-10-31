8 yaşındaki çocuğu acımasızca yere fırlattıOlay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakaladı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor"

Yaşanan olayla ilgili konuşan amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu. Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor. Kimse kimsenin çocuğunu alıp böyle tavuk gibi fırlatamaz. Bu şahıs tutuklandı, memnunuz, devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi.