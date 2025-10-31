Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde iddiaya göre E.D.(60), 17 yaşındaki genç kızı sözlü tacizde bulundu. Genç kızın bağırması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen E.D.'yi cadde üzerinde yakalayan vatandaşlar, darp etmeye başladı. Cadde üzerindeki bir işyerine sığınan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı şahıs tedavisinin ardından karakola götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç