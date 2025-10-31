Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Arda T.(18) yönetimindeki 16 BKE 460 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Talha B.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan