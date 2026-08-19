Bizans Dönemi'nden günümüze ulaşan ve görkemli yapılardan biri olan 429 metre uzunluğundaki bin 500 yıllık Justinianus Köprüsü (Beşköprü - Sangarius), tamamlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan tarihi köprüye gelen vatandaşlar, gün yüzüne çıkarılan yeni alanları ve ışıklandırma çalışmalarını inceleyerek manzaranın tadını çıkardı.

'Çocukluğumuzda buralarda çok koştuk'

Köprünün yeni halini incelemeye geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Aytaç Gülay, 'Restorasyonu yeni biten Justinianus Köprüsü'nü ziyarete geldik, oğlum da burada. Küçükken bizde buralarda çok koştuk, arkadaşlarımızla çok gezdik. Buralar yeşillikti, top oynadık. Gün yüzüne çıkartılan yeni alanlarla birlikte daha güzel oldu. Görsel olarak da ilgililer buraları çok iyi değerlendirdi. Çok güzel oldu. Gece ambiyansı daha iyi ışıklarla birlikte. Restorasyon süreci biraz uzun sürdü ama şuan gayet mutluyuz' dedi.

'Gece gelmek lazım buraya'

Açılışı sosyal medyada görerek arkadaşıyla köprüyü gezmeye geldiğini ifade eden Umut Türk ise 'Bizde bekliyorduk açılmasını, merak ediyorduk. Sosyal medyada görmüşlüğüm hatta gelmişliğim de oldu ancak kapalı olduğu için gezme şansımız olmadı. Açıldığını gördük, arkadaşımla beraber gelip gezelim dedik. Sakarya'da tarihi yerlerde gezmeyi severim. Tarihi biraz severim. Farklı illerde de tarihi yerleri gezerim. Restorasyonu güzel yapmışlar. Gece gelmek lazım buraya. Işıklandırması güzel. Gecede gelmeyi düşünüyoruz. Sakarya'da böyle yerler görmek güzel. Ulaşım kolaylığı açısından, gezebilmek açısından. Sadece bilgilendirme amaçlı başına veya sonuna tarihini anlatan bir tabela koysalardı daha iyi olabilirdi' diye konuştu.