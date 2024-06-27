Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) gelenekselleştirdiği Yürüyen Köşk Veteranlar Turnuvası başladı.

Amatör Saha-1 ve Amatör Saha-2’de oynanan 3 karşılaşmada futbolseverler birbirinden güzel goller izleme fırsatı buldu. Futbol şöleninde Yalova Ehlikeyf, City77 Master, Yıldızlarspor, Çağlarspor, Akköyspor, 1 Etkinlik, Yaşa FK, Çınarcık Belediyesi, Belediyesi, Gazze ve Sancakspor takımları ter dökerken daha önce katılacağı açıklanan Taşköprü Master takımı ise son anda organizasyondan çekildi.

Turnuvanın ilk santrası ise A Grubunda Çınarcıkspor Master ile Yıldızlarspor Master takımları arasında yapıldı. Eren Özen, Hüseyin Berber, Onur Dursun gibi isimleri kadrosunda barındıran Çınarcık takımı sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yaşa FK Master ise Taşköprü Master takımının çekilmesiyle futbol şölenine 3-0’lık hükmen galibiyetle başladı.

B Grubu maçlarında ise nefesler tutuldu. Amatör Saha-1’de Yalova Esnaf ve Sanatlar Odası (YESO) Başkanı Necati Erbul, Murat Şimşek, Aytaç Yaka, Alper Çağşırlıoğlu İbrahim Çelik, Gökhan Aktaş, Ufuk Tekalp gibi isimleri kadrosunda City77 Master takımı rakibi Sancakspor Master takımını zorlu mücadelede 3-2 devirdi. Amatör Saha-2’de ise Turan Çağlar’ın başında olduğu Çağlarspor Master rakibi Akköyspor Master takımına 3-0 yenildi.

Organizasyonda C Grubunda oynanacak Kaytazdere Master-Gazze ve Ehlikeyf Master-1 Etkinlik maçlarının ardından 1. hafta maçları tamamlanacak.