İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar sonucunda toplam 2.511 silah ele geçirildi. Bunlar arasında 1.271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği yer alıyor. Ayrıca, 2.310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

En fazla silah ele geçirilen ilk beş şehir şöyle sıralandı:

İstanbul : 265 tabanca, 40 av tüfeği, 318 şüpheli

: 265 tabanca, 40 av tüfeği, 318 şüpheli Antalya : 85 tabanca, 123 av tüfeği, 96 şüpheli

: 85 tabanca, 123 av tüfeği, 96 şüpheli Adana : 85 tabanca, 30 av tüfeği, 129 şüpheli

: 85 tabanca, 30 av tüfeği, 129 şüpheli İzmir : 66 tabanca, 20 av tüfeği, 100 şüpheli

: 66 tabanca, 20 av tüfeği, 100 şüpheli Ankara: 43 tabanca, 34 av tüfeği, 125 şüpheli

Operasyonlar, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı, operasyonları koordine eden valilere, kaymakamlara ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, ruhsatsız silah temin edenlerle mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.