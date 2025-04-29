Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerinin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler:

63 bin 957 litre sahte alkol

96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkollü içki

807 litre kaçak ve sahte içki

63 bin 150 litre etil alkol

2 bin 106 adet alkol aroması

66 bin 500 adet sahte etiket

4 bin 30 adet bandrol

9 bin 109 adet boş şişe

88 bin 376 adet kapak

Operasyonlara Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimleri de katıldı. Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda, yaklaşık 94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.