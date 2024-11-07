81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1.100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2.274 silah ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlar kapsamında 1.664 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda en çok silah ele geçirilen ilk beş il ise İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı:

İstanbul : 195 tabanca, 24 av tüfeği; 207 şüpheliye işlem yapıldı.

: 195 tabanca, 24 av tüfeği; 207 şüpheliye işlem yapıldı. Adana : 82 tabanca, 54 av tüfeği; 101 şüpheliye işlem yapıldı.

: 82 tabanca, 54 av tüfeği; 101 şüpheliye işlem yapıldı. İzmir : 64 tabanca, 46 av tüfeği; 89 şüpheliye işlem yapıldı.

: 64 tabanca, 46 av tüfeği; 89 şüpheliye işlem yapıldı. Antalya : 63 tabanca, 29 av tüfeği; 90 şüpheliye işlem yapıldı.

: 63 tabanca, 29 av tüfeği; 90 şüpheliye işlem yapıldı. Bursa: 50 tabanca, 16 av tüfeği; 62 şüpheliye işlem yapıldı.