Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen 'Siz Hangi Masaldan' adlı tiyatro oyunu, farklı meslek gruplarından kadınları aynı sahnede buluşturarak, hem sanatın birleştirici gücünü, hem de dayanışma ruhunu ortaya koydu.

Toplumun sanatla buluşmasına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen özel bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Tamamı kadınlardan oluşan ve farklı meslek gruplarında çalışan Kükürtlü Mahallesi sakinlerinin sahnelediği 'Siz Hangi Masaldan' adlı tiyatro oyunu, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde yoğun katılımla sanatseverlerle buluştu. Farklı meslek gruplarından kadınların gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturduğu tiyatro ekibi, aylar süren çalışmaların ardından 'perde' derken, eski masal kahramanlarının günümüz yaşamına uyarlanmasıyla hazırlanan oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in de beğeniyle takip ettiği oyuna Bursalılar yoğun ilgi gösterirken, 'Siz Hangi Masaldan' verdiği sosyal mesajlar ve kadın dayanışmasını sahneye taşımasıyla izleyenlerden tam not aldı.

'Başkanımız her zaman destek verdi'

Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, proje hakkında yaptığı konuşmada mahallede uzun yıllardır sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

'Mahallemizde anlamlı bir sosyal proje geliştirdik. Sağ olsunlar, mahalle sakinlerimiz bu konuda çok duyarlı. Mahallemizde 140 burslu öğrencimiz var ve her yıl onlarla beraber yol yürüyoruz. Bu sefer daha farklı bir etkinlik yapalım istedik. Mahallede farklı meslek gruplarından arkadaşlarımızı bir araya getirerek bir tiyatro sahnesi oluşturalım dedik. Eski masal kahramanlarını günümüze uyarlayarak, Önder ve Burcu hocamız ile birlikte bir oyun hazırladılar. Sonrasında birlikte kaynaşma çok güzel oldu ve amacımıza ulaştık. Yine yeniden birçok burslu öğrenci kazandık. Bu da Kükürtlü sakinlerinin sayesinde oldu. Öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir'e çok teşekkür ediyorum. Ne zaman desteğe ihtiyacımız olsa başkanımız her zaman destek verdi, hiçbir zaman bizi mağdur etmediler, iyi ki varlar.'

Bursa'da ilk kez bir tiyatro ekibi sadece kadınlardan kuruldu

Oyunun yönetmeni Önder Uyumsal da, tamamen kadınlardan oluşan tiyatro ekibinin Bursa'da bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Uyumsal, 'Tamamen Kükürtlü Mahallesi sakinlerinden kurulu kadınlardan oluşan bir ekip, bu ekip tamamen gönüllülük esasıyla bir araya geldi. Bir sosyal sorumluluk projesiyle mahallemize yeni bir soluk getirmek istedik. Özellikle orta yaş ve orta yaş üzeri kadınların aktif yaşama dahil olması üzerine Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve Kükürtlü Mahalle Muhtarımız Canan Akın Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede olmak benim için de çok gurur verici. Bursa'da sadece kadınlardan kurulu bir tiyatro ekibi ilktir.' ifadelerini kullandı.

Oyunun senaristi Burcu Becermen de, 'Siz Hangi Masaldan' adlı tiyatro oyununu, Kükürtlü tiyatro ekibi için özel olarak yazdığını dile getirerek, annesinin de tiyatro ekibinin bir üyesi olduğunu belirterek, tüm ekibe emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yoğun alkış alan oyunun ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tiyatro ekibini tebrik ederek plaket takdiminde bulundu.