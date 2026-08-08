Ford Trucks, 'en verimli taşıma çözümleriyle değer oluşturmak' vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda marka, Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği'nin ilgili emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Yeni Nesil Kabin Programı kapsamında yeni yatırım planını açıkladı. IVECO ile ortak geliştirilecek yeni nesil kabin; ileri güvenlik özellikleri, aerodinamik yapısı ve sürücü odaklı tasarımıyla markanı geleceğin taşımacılığına yönelik dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak.

Ford Otosan'ın, ortak proje kapsamında kendi fabrikasında üreteceği ürüne yönelik 2030 yılına kadar kademeli olarak yapmayı planladığı net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon euro olup, bu tutarın 122 milyon Avroluk bölümü bugüne kadar ön fizibilite faaliyetleri kapsamında hayata geçirildi.

Güç birliği 2025'te Ortak Geliştirme Anlaşması'yla somutlaştı

Her iki şirket arasındaki iş birliği, 2024 yılında imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubuyla başladı. Ağır ticarinin öncü iki global markası, Mart 2025'te imzaladıkları Ortak Geliştirme Anlaşması ile yeni nesil ağır ticari araç kabininin tasarım ve mühendislik çalışmalarını birlikte yürütme kararı aldı.

Program kapsamında her iki şirket, birlikte geliştirecekleri kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek. Her iki şirket, kabini kendi tasarım anlayışı ve müşteri beklentileri doğrultusunda özelleştirerek kendi markalarıyla pazara sunacak.

İki markanın mühendislik deneyimini ve kaynaklarını bir araya getirecek programla ürün kalitesinin geliştirilmesi, maliyet ve ölçek avantajı sağlanması ve Avrupa pazarındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

Yeni nesil kabinle müşteriler için daha fazla değer

Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Yeni nesil kabin programı, Ford Trucks'ın geleceğin taşımacılığına hazırlanırken attığı en önemli ürün adımlarından biri. IVECO ile yürüttüğümüz bu iş birliğiyle, Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayacak, güvenlik, aerodinamik, konfor ve verimlilik alanlarında ileri standartlar sunacak güçlü bir kabin ailesi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu program, yalnızca Avrupa'daki büyüme hedeflerimiz için değil, Türkiye'deki müşterilerimiz için de heyecan verici bir gelişme. Markamızın mühendislik gücünü ve ürün geliştirme kabiliyetini yansıtan yeni nesil kabinin, müşterilerimize daha rekabetçi, daha konforlu ve geleceğe hazır çözümler sunarken markamızın uluslararası pazarlardaki itibarını da güçlendireceğine inanıyoruz.'