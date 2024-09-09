Bursa Kapalı Çarşı'da altın piyasasında düşüş sürüyor. Serbest piyasada işlem gören altın fiyatları, güncel verilere göre dalgalanmayı sürdürüyor.

Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 2.773,32 TL, satış fiyatı ise 2.808,95 TL olarak kaydedildi. 22 ayar altının alış fiyatı 2.495,10 TL olurken, satış fiyatı 2.534,63 TL seviyesinde işlem gördü. 14 ayar altının alış fiyatı ise 1.501,01 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın, Kapalı Çarşı'da 4.516 TL’den satılırken, eski çeyrek altın fiyatı 4.460 TL’ye geriledi. Yarım altın 9.060 TL’den, tam altın ise 18.091 TL’den işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki bu düşüş, ons altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altın, %0,04’lük bir gerilemeyle 1.827,20 dolar seviyesine çekildi.