2026 Temmuz itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet tarihi seviyelere ulaştı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için özellikle Temmuz ayında ek avantaj paketleri ve bonus ödemelerini artırarak rekabeti yoğunlaştırdı. Emekliler için 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında verilen promosyonlar, ek kampanyalar ve kart harcamalarıyla birlikte 32 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte emekliye en çok promosyon veren bankalar ve 2026 Temmuz ayı emekli promosyon tutarları.

Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar

2026 Temmuz ayı emekli promosyon kampanyaları bankalar arasında rekabeti yeniden artırdı. Emekli maaşlarının yükselmesi beklentisiyle birlikte kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanmak için promosyon ödemelerini 30 bin TL seviyesinin üzerine taşıdı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan kampanyalar, ek ürün kullanımı ve otomatik fatura talimatlarıyla birlikte daha da artabiliyor.

2026 TEMMUZ EMEKLİ PROMOSYONLARI

ING Bank emekli promosyonu ne kadar?

32.000 TL'ye varan promosyon

Maaş taşıma + ek koşullarla (otomatik ödeme, gelir aralığı vb.) artan tutarlar

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL'ye varan promosyon

3 yıl maaş taşıma taahhüdü ile

DenizBank emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL'ye varan promosyon

12.000 TL ana + ek ürünlerle 18.000 TL'ye kadar ilave kazanç

VakıfBank emekli promosyonu ne kadar?

30.000 TL'ye varan toplam kazanım

12.000 TL nakit + kart harcamalarına bağlı ek ödüller

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

25.000 TL'ye varan promosyon

15.000 TL nakit + ek kampanyalarla bonus kazançlar

Türkiye İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

25.000 TL'ye varan promosyon

15.000 TL ana + 10.000 TL ek promosyon

TEB emekli promosyonu ne kadar?

21.000 TL'ye varan promosyon

Fatura talimatı ile ek ödeme avantajı

QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar?

20.000 TL'ye varan promosyon

Maaş taşıma + 3 yıl taahhüt şartı

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

15.000 TL'ye varan promosyon

3 yıl maaş alma taahhüdü ile

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

2026 Temmuz itibarıyla açıklanan kampanyalara göre en yüksek promosyon sunan bankalar arasında ING Bank 32.000 TL'ye varan ödeme ile zirvede yer alıyor.

Bunun yanında:

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan promosyon

DenizBank: 30.000 TL'ye varan promosyon

VakıfBank: 30.000 TL'ye varan kazanım

İş Bankası: 25.000 TL'ye varan promosyon

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye varan promosyon

QNB: 20.000 TL'ye varan promosyon

Akbank: 15.000 TL'ye varan promosyon

TEB: 21.000 TL'ye varan promosyon veriyor.