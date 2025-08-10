Yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan yaylada yetişen kekik, sağlık açısından çok faydalı bir bitki olarak biliniyor. Kekik demetleri pazarda 50 liradan satılırken, kokusunun paha biçilemez olduğu söyleniyor.

Yaylada kekik toplayan vatandaşlar, kekiği titizlikle köklerine zarar vermeden, makas veya bıçakla keserek topluyorlar. Böylece bir sonraki yıl da aynı yerden rahatlıkla kekik toplayabiliyorlar. Kekiğin çayı yapılıp kış aylarında tüketiliyor, ayrıca sağlık için birçok derde deva olduğu belirtiliyor.

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden olup İstanbul’da yaşayanlar da yaz aylarında memleketlerine gelerek bu şifalı bitkiden topluyor, komşularına dağıtarak faydalarını paylaşıyorlar. Kekiğin kokusu, sağlık açısından önem taşıyan en değerli özelliklerinden biri olarak görülüyor. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiği, yağı çıkarılarak da kullanıldığı ifade ediliyor. Toros Dağları’nın her yerinde yetişen kekik, hem doğal hem şifa kaynağı olarak yerel halk tarafından büyük önem taşıyor.