A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da oynayacağı Romanya maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas ve top kapma çalışmayla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Zeki Çelik bireysel çalışırken, Merih Demiral'ın ise tedavisine devam edildi.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Antrenman öncesinde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile bir süre sohbet etti.