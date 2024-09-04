A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi hazırlıklarını basına kapalı bir antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ilk olarak video toplantısı ve fitness salonunda ısınma ile mobilizasyon çalışmaları yapıldı. Ardından sahada pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi, daha sonra Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Antrenmanı, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Takım, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e seyahat edecek.

Maç öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ve kadrodan bir futbolcu, Cardiff City Stadyumu'nda yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapılacak.