A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası ( EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.
KARŞILAŞMANIN KADROLARI
ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Hlozek, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Soucek
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Hakan, Kenan, Barış Alper
Son 16 yolundaki bu kritik maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi