A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası ( EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.



KARŞILAŞMANIN KADROLARI

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Hlozek, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Soucek



TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Hakan, Kenan, Barış Alper



Son 16 yolundaki bu kritik maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.