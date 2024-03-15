A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Milli Takım Teknik Direktörü, bu önemli maçlar için seçtiği oyuncuları kamuoyuna duyurdu.

Millilerin kadrosunda, Can Uzun, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan gibi isimler ilk kez yer aldı. Ancak Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.

Maçlar, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynanacak. A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Kadroya dahil olan isimler şu şekilde:

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya maçlarının hazırlıklarını Riva'daki tesislerde sürdürecek.