Süper Lig’de bir dönem Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza hakkında üzücü haber geldi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre, Gabonlu futbolcu Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gabonlu futbolcunun Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladığı aktarıldı.

Boupendza'nın 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesine sebep olarak intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca Boupendza'nın düştüğü sırada kardeşinin de evde olduğu iddia edildi. Kardeşiyle yaşadığı bir tartışma sonucu da olayların gelişmiş olabileceği ifade edildi.

Boupendza, ocak ayı sonunda Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang FC kulübüne transfer olmuştu.

Gabonlu futbolcu son olarak 12 Nisan'da Shanghai Shenhua'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.