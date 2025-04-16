Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalırken, İnegöl Belediyesi paydaş kurumlar; İnegöl Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Kursu düzenliyor. Kurban ibadetini yerine getirirken hem dini kurallara uygun hem de sağlık açısından önem arz eden konulara tam hakim olacak şekilde vatandaşların kurban kesmesi adına yapılan kursta, büyük ve küçükbaş hayvan kesimi tüm ayrıntılarıyla teorik ve pratik eğitimlerle öğretilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kurban kesim kursu için kayıtlar alınmaya başladı. Kurs tarihleri ise kayıt yoğunluğuna göre daha sonra belirlenerek duyurusu yapılacak. Kursa kayıt ve ayrıntılı bilgi ise İnegöl Halk Eğitim Merkezinden alınabilecek. Kurslar teorik eğitimlerle başladıktan sonra kursiyerlere kurban kesimi pratik eğitimlerde de gösterilecek.

Öte yandan, kurban kesimi ile ilgili vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken bir eksikliğe sebebiyet verilmemesi adına toplu kesim yerlerinde kurban kesim elemanı kursu sertifikası olup olmadığına da dikkat etmeleri istendi.