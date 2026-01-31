Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Mezit 7 mevkiinde Bozüyük istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yasemin A. yönetimindeki 07 N 6516 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Eflin A. ve Utku A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç