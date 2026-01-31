16 Ocak 2026’da Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde S.U., evinden 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 altın kolyenin çalındığını polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği’nin çalışmasında, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışlarını güvenlik kameralarının kaydettiği ve hızla kaçtıkları belirlendi. Polis ayrıca çevre incelemesiyle çalınan altınları bozdurdukları kuyumcuyu tespit ederken, bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri S.C. (36) ve S.C. (26) adlı şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede 36 yaşındaki şüphelinin daha önce 100, diğerinin ise 119 kez polise takıldığı ortaya çıktı. Her iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.