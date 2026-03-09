Ramazan ayının maneviyatıyla hayatın her alanında imzası olan kadınların vizyonu ve gücünün paylaşıldığı iftar programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Programa, siyasi partilerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve derneklerin kadın temsilcileri, kadın muhtarlar, kadın meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin kadın yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Kadın çalışan sayımızı artırıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın emeğini görünür kılmak ve eşit, şiddetsiz bir çalışma yaşamını desteklemek amacıyla başlattıkları ‘Kurumsal Duruş Belgesi'ni kendisinin de imzaladığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, birçok kişi ve kurumdan geri dönüş almanın da mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek imza atan herkese teşekkür etti. Hayatın her alanında kadının ürettiği emeğin ve değerin görüldüğünü anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Kadının hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmesi için çaba gösteriyoruz. Nüfusun yüzde 50'si kadın iken, çalışma hayatına bakıldığında maalesef hala kadının yeri yok gibi görülüyor. Biz buna karşı duruş gösteriyoruz. Kadınların her işi başarıyla yapabildiğini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışan sayımızı artırıyoruz. Kadına, âdil bir anlayışla yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için 365 gün erkek ve kadın eşit değerdedir. Bu anlayışa sahip olursak kentimizi en güçlü hale getirmiş oluruz. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

"Kadın, sadece bugünü değil yarını da şekillendiriyor"

Kadınların yan yana ve hep beraber olduğunu söyleyen Seden Bozbey ise, emeğiyle, birikimiyle, cesaretiyle kadının hayatın her alanında var olduğunu vurguladı. Kadının sadece bugünü değil yarını da şekillendirdiğini söyleyen Seden Bozbey, bir kentin kadınlar ne kadar güçlüyse o kadar güçlü olabileceğini, ne kadar eşit olabilirse o kadar da adil olabileceğini vurguladı. Bu günün bir hafıza, itiraz ve kararlılık günü olduğunu aktaran Seden Bozbey, "Kadın Emeği, Eşitlik ve Adil Çalışma Yaşamı Kurumsal ve Bireysel Duruş Belgeleri eşitliği somut bir irade beyanına dönüştürmüştür. Eşitlik, niyetle ve kararlılıkla büyür. Belgeler, eşitlikten yana açık bir sorumluluk üstlenilmesini sağlar, âdil bir tavrı bilinçli bir tercih haline getirir. Eşitlik ancak birlikte mümkündür. Herkesi ortak duruşun bir parçası olmaya, dijital ortamda belgeyi imzalayarak eşitlikten yana cesur bir tavır almaya davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan halk dansları ekibi, Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu ve Eşitiz Ritim Grubu'nun gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, Başkan Mustafa Bozbey ve Seden Bozbey'in kadınlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan pastayı kesmesinin ardından sona erdi.

İftar programının ardından Bahçeli Kıraathanesi'nde vatandaşlarla ve muhtarla buluşan Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından Zafer Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

