Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın heyecanını her gün farklı bir ilçede vatandaşlarla birlikte yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Gençlik Merkezi’nde ders çalışan öğrencileri de ziyaret etti. Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, sahur sofrasını üniversite öğrencileriyle paylaştı. Programa, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı.

"Gençlerin her birine güveniyoruz"

Gençlerle sohbet edip Bursa’ya dair talep, öneri ve düşüncelerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Gençlerin mutlu ve huzurlu olabilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bunu bir sorumluluk olarak gördüklerini anlattı. Gençlerin gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her yeriyle iletişim kurma olanağına sahip olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Gençlerin hayata bakışıyla bizlerin hayata bakışı arasında çok fark var. Gençlerin her birine güveniyoruz. Farklı düşünceleri olabilir. Hiç önemli değil. En önemli duygu, insan sevgisidir. Mutlaka hedefleriniz olsun. Hedefi olmayanın başarılı olma ihtimali de yoktur. Hedefi koyarken de doğru planlama yapın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Programın sonunda Başkan Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere de çiçek hediye etti.

