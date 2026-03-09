Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Kadın Kolları üyeleri, kadınların toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak onların hayatın her alanında üstlendikleri sorumlulukların ve verdikleri emeğin büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi adına önemli adımlar atıldığına dikkat çekildi. Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması için yapılan düzenlemeler sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekili sayısında önemli artışlar yaşandığı, siyasette ve kamuda kadınların temsilinin her geçen gün daha da güçlendiği ifade edildi.

AK Parti döneminde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesinin anayasal güvence altına alınması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi adına atılan en önemli adımlardan biri olarak gösterildi. Bununla birlikte kadınların çalışma hayatına katılımını artırmaya yönelik teşvikler, girişimci kadınlara verilen destekler, eğitim ve sosyal projeler ile kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almasının önünün açıldığı vurgulandı.

Kadınların sadece aile içinde değil; eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda ülkenin gelişimine büyük katkı sunduğu belirtilirken, AK Parti’nin kadınların güçlenmesini ve toplumsal hayatta daha etkin rol almasını her zaman öncelikli konular arasında gördüğü ifade edildi.

AK Parti İnegöl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların toplumun temel yapı taşı olduğu bir kez daha vurgulanırken; birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi. Program sonunda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, kadınların hayatın her alanındaki emek ve katkılarının her zaman takdir edildiği ifade edildi.