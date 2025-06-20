Kaza saat 19. 30 sıralarında Kestel ilçesi Kale mahallesi Ankara yolu caddesinde meydana geldi. Sürücü A.Ç.yönetimindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bisikletiyle bekleyen 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarpıp, Mandıras deresine uçtu. Kaza sonucu bisikletin sürücüsü ve otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine sevk İtfaiye arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Bisiklet sürücüsü ambulansla Kestel Devlet Hastanesine, otomobil sürücüsü ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Bisiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.